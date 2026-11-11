آغاز نخستین بارش برف پاییزی در دماوند+فیلم

گروه استان‌ها - هم‌زمان با بارش نخستین برف پاییزی در شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در شهرستان دماوند، پیش‌بینی‌های هواشناسی از تداوم بارش‌های پراکنده برف و باران تا صبح پنجشنبه، کاهش دمای شبانه و بهبود تدریجی شرایط جوی از پایان هفته خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، بر اساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان تهران، از اواخر وقت چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه ۲۱ آبان، مناطق شمالی و ارتفاعات استان تهران از جمله دماوند و آبعلی تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرند.





بر پایه پیش‌بینی‌های ساعتی، احتمال بارش برف در شهر دماوند به‌ویژه در ساعات ۳ تا ۵ بامداد پنجشنبه وجود دارد و با نزدیک شدن به صبح، از میزان ابرناکی و احتمال بارش کاسته خواهد شد.

دمای هوا در ساعات اولیه صبح پنجشنبه ممکن است به حدود ۳ درجه زیر صفر برسد و احتمال لغزندگی معابر و یخ‌زدگی سطح جاده‌ها، به‌ویژه در مناطق مرتفع و مسیرهای کوهستانی، وجود دارد.

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز جمعه ۲۲ آبان شرایط جوی در بیشتر مناطق آرام‌تر خواهد شد و برای شهر دماوند آسمانی عمدتاً صاف تا غبارآلود با حداکثر دمای حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز شنبه ۲۳ آبان، آسمان دماوند عمدتاً صاف خواهد بود و دمای روزانه می‌تواند به حدود ۱۳ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، موج اصلی بارش تا صبح پنجشنبه فعال خواهد بود و برای روزهای جمعه و شنبه بارش قابل‌توجهی در شهر دماوند پیش‌بینی نمی‌شود.