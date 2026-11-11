آغاز نخستین بارش برف پاییزی در دماوند+فیلم
گروه استانها - همزمان با بارش نخستین برف پاییزی در شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبانماه در شهرستان دماوند، پیشبینیهای هواشناسی از تداوم بارشهای پراکنده برف و باران تا صبح پنجشنبه، کاهش دمای شبانه و بهبود تدریجی شرایط جوی از پایان هفته خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، بر اساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان تهران، از اواخر وقت چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه ۲۱ آبان، مناطق شمالی و ارتفاعات استان تهران از جمله دماوند و آبعلی تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرند.
بر پایه پیشبینیهای ساعتی، احتمال بارش برف در شهر دماوند بهویژه در ساعات ۳ تا ۵ بامداد پنجشنبه وجود دارد و با نزدیک شدن به صبح، از میزان ابرناکی و احتمال بارش کاسته خواهد شد.
دمای هوا در ساعات اولیه صبح پنجشنبه ممکن است به حدود ۳ درجه زیر صفر برسد و احتمال لغزندگی معابر و یخزدگی سطح جادهها، بهویژه در مناطق مرتفع و مسیرهای کوهستانی، وجود دارد.
طبق پیشبینیهای هواشناسی، از روز جمعه ۲۲ آبان شرایط جوی در بیشتر مناطق آرامتر خواهد شد و برای شهر دماوند آسمانی عمدتاً صاف تا غبارآلود با حداکثر دمای حدود ۱۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود. همچنین روز شنبه ۲۳ آبان، آسمان دماوند عمدتاً صاف خواهد بود و دمای روزانه میتواند به حدود ۱۳ درجه سانتیگراد برسد.
بر اساس پیشبینیهای فعلی، موج اصلی بارش تا صبح پنجشنبه فعال خواهد بود و برای روزهای جمعه و شنبه بارش قابلتوجهی در شهر دماوند پیشبینی نمیشود.
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