گروه استان‌ها - هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، آیین سنتی سمنوپزان با حضور گسترده عزاداران فاطمی در تهران برگزار شد؛ آیینی که به گفته برگزارکنندگان، میراثی از باورهای دینی برای توسل به صدیقه کبری(س) ، گشایش کارها، سلامتی بیماران، برکت و نزول باران است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تهران همچون سراسر کشور میزبان سوگواران و عزاداران این بانوی بزرگ اسلام بود و در کنار مراسم عزاداری، آیین سنتی سمنوپزان نیز با استقبال بی‌نظیر مردم برگزار شد.





بر اساس روایات، این آیین ریشه در نذر مادری دارد؛ سمنویی که به یاد امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و به شکرانه سلامتی ایشان طبخ می‌شد و امروز به سنتی دیرینه در ایام شهادت حضرت زهرا(س) تبدیل شده است. مردم با توسل به صدیقه کبری(س)، برای گشایش کارها، شفای بیماران، برکت و نزول باران، در این آیین مشارکت می‌کنند.

یکی از برگزارکنندگان این مراسم در گفت‌وگو با تابناک اظهار کرد: فضایی را در اختیار مردم قرار دادیم و همه کارها را خود مردم زحمت‌کش تهیه و انجام دادند. به صورت جهادی کار می‌کنیم و با بچه‌ها برای ریش‌ریش کردن جوانه‌های گندم و آماده‌سازی و پخش آن در مراسم حضور داریم.

وی با اشاره به استقبال گسترده‌تر مردم نسبت به سال‌های گذشته افزود: هر کسی به نوعی توسل می‌کند؛ ما هم با کمک در پخت این سمنو، حاجت خود را از حضرت زهرا(س) می‌خواهیم.

هم‌زمان با شعله‌ور شدن زیر دیگ‌ها، دل‌های محبان فاطمی نیز در سوگ ام‌ابیها در جوش و خروش است. یکی از عزاداران حاضر در مراسم گفت: حضرت زهرا(س) خودش روضه است؛ دوست دارم همه واقعاً به حاجت دلشان برسند و مطمئنم که خانم حاجت همه را می‌دهد.

در پایان این مراسم، سمنوی پخته‌شده با ذکر و یاد حضرت زهرا(س) متبرک و به عنوان نذر میان حاضران پخش می‌شود؛ آیینی که هر ساله در جای‌جای ایران و به ویژه تهران، پیوندی میان باورهای دینی و همدلی مردمی را به نمایش می‌گذارد.