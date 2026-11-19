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سوت
لحظه معرفی علیرضا بیرانوند به عنوان مرد فوتبال آسیا
علیرضا بیرانوند در مراسم برترینهای فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶ که امروز پنجشنبه، ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در تالار آکسرا تئاتر کینگ پاورِ شهر بانکوک تایلند برگزار شد، به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شد. پس از علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدویکیا و علی کریمی که پیش از این عنوان مرد سال فوتبال آسیا را از ایران کسب کردهاند، بیرانوند تبدیل به پنجمین بازیکنی شد که از فوتبال ایران به این جایزه دست پیدا میکند. لحظه اهدای این جایزه به بیرانوند را میبینید.
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