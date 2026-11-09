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واکنش بیرانوند به عدم حضور در لیست تیم ملی + عکس

نام علیرضا بیرانوند در فهرست تازه تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار دوستانه مقابل فلسطین و عراق دیده نمی‌شود.

کد خبر: 4200837تاریخ انتشار: 3018 بازدید۰

بیرانوند
به گزارش تابناک، نام علیرضا بیرانوند در فهرست تازه تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار دوستانه مقابل فلسطین و عراق دیده نمی‌شود؛ اتفاقی که توجه هواداران فوتبال را جلب کرده است.

دروازه‌بان باتجربه تیم ملی خیلی زود به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار پیامی در فضای مجازی تأکید کرد که هنوز انگیزه زیادی برای پوشیدن پیراهن ایران دارد.

بیرانوند نوشت: «بعد از ۱۴ سال حضور در تیم ملی، هنوز برای پوشیدن این پیراهن انگیزه زیادی دارم و ان‌شاءالله بعد از گذراندن دوران مصدومیت باز هم با این لباس به کشورم خدمت می‌کنم.»

استوری بیرانوند

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برچسب ها

علیرضا بیرانوندامیر قلعه نوییتیم ملی فوتبال ایرانبیرانونددروازه بان

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