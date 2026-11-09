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واکنش بیرانوند به عدم حضور در لیست تیم ملی + عکس
نام علیرضا بیرانوند در فهرست تازه تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار دوستانه مقابل فلسطین و عراق دیده نمیشود.
به گزارش تابناک، نام علیرضا بیرانوند در فهرست تازه تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار دوستانه مقابل فلسطین و عراق دیده نمیشود؛ اتفاقی که توجه هواداران فوتبال را جلب کرده است.
دروازهبان باتجربه تیم ملی خیلی زود به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار پیامی در فضای مجازی تأکید کرد که هنوز انگیزه زیادی برای پوشیدن پیراهن ایران دارد.
بیرانوند نوشت: «بعد از ۱۴ سال حضور در تیم ملی، هنوز برای پوشیدن این پیراهن انگیزه زیادی دارم و انشاءالله بعد از گذراندن دوران مصدومیت باز هم با این لباس به کشورم خدمت میکنم.»
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