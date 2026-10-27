بیرانوند به فجر شهید سپاسی پیوست

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش فوتبال ایران، به فجر شهید سپاسی شیراز پیوست تا فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را با پیراهن این تیم دنبال کند.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۹۷
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بیرانوند به فجر شهید سپاسی پیوست

به گزارش تابناک؛ صبح امروز علیرضا بیرانوند با حضور در باشگاه فجر سپاسی قرارداد خود با این باشگاه را امضا کرد. دروازه‌بان تیم ملی برای گذراندن خدمت سربازی به شیراز رفته و تا پایان دوره سربازی بازیکن فجر خواهد بود. هرچند وضعیت استفاده از او در ادامه لیگ برتر با چالش خاص خود مواجه است.

بیرانوند از صبح دیروز با حضور در پادگان آموزشی شهرستان آباده اقدامات اداری خدمت سربازی خود را انجام داد و امروز نیز به ساختمان باشگاه رفت و به صورت رسمی به عضویت باشگاه فجر سپاسی در آمد.


البته به دلیل پایان مهلت نقل و انتقالات تابستانی، این بازیکن فعلا نمی‌تواند برای شیرازی‌ها به میدان برود و در نقل و انتقالات نیم فصل به لیست تیم اضافه خواهد شد.

بر همین اساس، در هفته‌های باقیمانده از نیم‌فصل اول همچنان ترکیب علی غلامزاده، علیرضا رضایی و عرفان اسفندیاری به عنوان گلرهای فجر سپاسی همراه تیم خواهند بود.

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بیرانوندفجر شهید سپاسی
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