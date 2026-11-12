پاسخ صریح ایران علیه اتهامات انگلیس

به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» ، اتهامات مطرح‌شده از سوی مراجع قضایی انگلیس علیه ایران را قاطعانه رد کرد.

سفارت ایران اتهامات جاسوسی و ارتباط با اقدامات خشونت‌آمیز را رد کرد

در این بیانیه آمده است: «سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، اقدامات مخرب مراجع قضایی انگلیس در نسبت‌دادن هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در انگلیس به دولت ایران، همچنین انتساب هرگونه ارتباط ادعایی میان افراد مورد نظر و نهادهای ایرانی به دولت ایران یا طرح این را که این افراد در فعالیت‌های جاسوسی مشارکت داشته‌اند قاطعانه رد می‌کند.»

سفارت ایران در ادامه تأکید کرد: «سفارت، استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی و روندهای قضایی برای پیشبرد اهداف سیاسی علیه ایران را غیر قابل‌قبول می‌داند، زیرا چنین اقداماتی فضایی مساعد برای شکل‌گیری روایت‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و موجب تشدید سوءظن نسبت به جامعه ایرانیان مقیم انگلیس می‌شود.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «سفارت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت رسیدگی حرفه‌ای و کاملاً منطبق با قانون از سوی مقامات انگلیسی به این موضوعات حساس تأکید می‌کند.»

سفارت ایران همچنین به مقام‌های انگلیسی یادآور شد: «مقامات انگلیسی مسئولیت دارند مطابق با تعهدات بین‌المللی این کشور، از حقوق اتباع ایرانی، از جمله دسترسی به وکیل، حق پیگیری راهکارهای قانونی و تجدیدنظرخواهی و همچنین دسترسی کنسولی، صیانت کنند.»

منبع: ایسنا



