تهدید جدید گروه ۷ علیه ایران

به گزارش تابناک؛ به نوشته اسپوتنیک، در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «ما از ایران خواستیم به پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود بازگردد و به‌ویژه همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد تا شفافیت درباره ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور احیا شود.»

ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد. اگرچه دو طرف ذیل توافق قاهره در مارس همان سال توافق کردند بازرسی‌ها از تاسیسات بمباران‌نشده ایران انجام شود.

تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکان‌پذیر نیست و در عین حال موافقت‌نامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایتها و مراکز هسته‌ای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شده‌اند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.

در بیانیه گروه هفت همچنین آمده است که کشورهای عضو این گروه بار دیگر بر تعهد خود برای اجرای کامل مسئولیت‌های‌شان ذیل تمامی قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌هایی که در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق سازوکار اسنپ‌بک دوباره اعمال شدند، تاکید کردند.

علاوه بر این، کشورهای عضو گروه هفت از ایران خواستند آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند و از ابتکار فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلافی با هدف بازگشایی این تنگه حمایت کردند.

تنگه هرمز که از ابتدای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران به روی کشتی‌های طرف‌های متخاصم و کشورهای مبدا حملات علیه ایران بسته شده بود، پس از به اجرا درآمدن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، طبق ترتیبات ایرانی و تحت نظارت نیروهای مسلح ایران باز شد. اما در نتیجه نقض تعهدات واشنگتن در تفاهمنامه، از جمله تلاش برای عبور دادن کشتی‌ها از مسیرهای جایگزین، بسته شد. مقامات ایران اعلام کرده‌اند تا زمان بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش در تفاهم‌نامه، پایان جنگ و تهدید آن، تنگه همچنان بسته خواهد بود.

کشورهای عضو گروه هفت همچنین در اظهاراتی واهی خواستار توقف حمایت‌های ایران از گروه‌های مقاومت منطقه شدند و تهران را به انجام حملات ازجمله علیه پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در فیرفورد متهم کردند.

پیش‌تر «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگویی در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده درخصوص تهدیدات ایران علیه پایگاه فیرفورد انگلیس گفته بود: «در مورد آنچه ادعا کرده‌اند ــ و از واژه ادعا استفاده می‌کنم، چون حتی درباره واقعی بودن آن حمله ادعایی هم مطمئن نیستیم ــ می‌توانم با اطمینان به شما بگویم که ایران هیچ ارتباطی با چنین عملیاتی که ادعا می‌کنند ندارد. فکر می‌کنم این می‌تواند بخشی از مجموعه عملیات‌های پرچم دروغین باشد.»

منبع: ایسنا



