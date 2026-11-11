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پاسخ دختر شهید شیرودی به ترانه علیدوستی

اظهارات ترانه علیدوستی در مراسم تشییع پیکر پدرش، حمید علیدوستی، با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد.

کد خبر: 4201182تاریخ انتشار: 1266 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ اظهارات ترانه علیدوستی در مراسم تشییع پیکر پدرش، حمید علیدوستی، با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد.

ترانه علیدوستی در بخشی از این مراسم، خطاب به پدرش گفت: «بالاخره من هم اومدم امجدیه». استفاده این بازیگر از نام قدیمی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) ، به‌جای نام فعلی آن، با انتقاد برخی همراه شد و بحث‌هایی را در فضای مجازی به راه انداخت.

در همین رابطه، آناهیتا شیرودی، دختر شهید علی‌اکبر شیرودی، با انتشار پیامی به حمایت از این بازیگر پرداخت و تأکید کرد که ترانه علیدوستی تحت تأثیر مصیبت وارده بوده و قصد خاصی از به‌کار بردن نام امجدیه نداشته است.

دختر شهید شیرودی در واکنش به این حواشی نوشت: «کسی که برای حفظ خاک ایران شهید شده، برای همه اقشار جامعه، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، عزیز است.»

این موضع‌گیری با واکنش به حواشی ایجادشده پیرامون نام ورزشگاه امجدیه همراه شده و بار دیگر موضوع احترام به چهره‌های ملی و تاریخی ایران را به بحث کاربران فضای مجازی تبدیل کرده است.


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برچسب ها

ترانه علیدوستیشهید شیرودیامجدیهدختر شهید شیرودی

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