پاسخ دختر شهید شیرودی به ترانه علیدوستی

اظهارات ترانه علیدوستی در مراسم تشییع پیکر پدرش، حمید علیدوستی، با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد.

به گزارش تابناک؛ اظهارات ترانه علیدوستی در مراسم تشییع پیکر پدرش، حمید علیدوستی، با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد.

ترانه علیدوستی در بخشی از این مراسم، خطاب به پدرش گفت: «بالاخره من هم اومدم امجدیه». استفاده این بازیگر از نام قدیمی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) ، به‌جای نام فعلی آن، با انتقاد برخی همراه شد و بحث‌هایی را در فضای مجازی به راه انداخت.

در همین رابطه، آناهیتا شیرودی، دختر شهید علی‌اکبر شیرودی، با انتشار پیامی به حمایت از این بازیگر پرداخت و تأکید کرد که ترانه علیدوستی تحت تأثیر مصیبت وارده بوده و قصد خاصی از به‌کار بردن نام امجدیه نداشته است.

دختر شهید شیرودی در واکنش به این حواشی نوشت: «کسی که برای حفظ خاک ایران شهید شده، برای همه اقشار جامعه، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، عزیز است.»

این موضع‌گیری با واکنش به حواشی ایجادشده پیرامون نام ورزشگاه امجدیه همراه شده و بار دیگر موضوع احترام به چهره‌های ملی و تاریخی ایران را به بحث کاربران فضای مجازی تبدیل کرده است.



