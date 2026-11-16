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علی مطهری با اشاره به مکالمه‌اش با رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی خامنه‌ای درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که رهبر انقلاب درباره درخواست محاکمه آنها به او تاکید کرده که داریم با آنها ملاطفت می‌کنیم و اگر محاکمه شوند مجازات سنگینی می‌شوند که برای شما قابل پذیرش نیست. روایت مطهری را می‌بینید و می‌شنوید.