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تصاویر جنجالی گردش پورن استار در مسجد تاریخی!
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در حالی که بسیاری از مسلمانان از جمله شیعیان امکان سفر به سوریه را ندارند، مسجد جامع اموی دمشق حالا محل حضور چهرههایی شده که برای حکومت سوریه از مسلمانان کم خطرتر هستند. در همین زمینه آمارنا میلر پورن استار مشهور ویدیویی از گردشش در این مکان مقدس سنیها منتشر کرده که قاعدتاً با مجوز دارودسته احمد الشرع رخ داده است.
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