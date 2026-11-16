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تصاویر جنجالی گردش پورن استار در مسجد تاریخی!

تعداد بازدید: ۲۳۸۰
کد خبر: 4202323 7656 بازدید تاریخ انتشار:
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در حالی که بسیاری از مسلمانان از جمله شیعیان امکان سفر به سوریه را ندارند، مسجد جامع اموی دمشق حالا محل حضور چهره‌هایی شده که برای حکومت سوریه از مسلمانان کم خطرتر هستند. در همین زمینه آمارنا میلر پورن استار مشهور ویدیویی از گردشش در این مکان مقدس سنی‌ها منتشر کرده که قاعدتاً با مجوز دارودسته احمد الشرع رخ داده است.


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برچسب‌ها:
سوریهویدیونبض خبرمسجد امویپورن استاراحمد الشرع

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