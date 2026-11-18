ارتش آمریکا درصدد جذب پیمانکار برای احداث ۱۷ پناهگاه بتنی پیش‌ساخته در اسرائیل، عربستان سعودی و لبنان است.

به گزارش تابناک؛ ارتش آمریکا در حال برگزاری مناقصه‌ای برای ساخت پناهگاه‌های نظامی پیش‌ساخته در سراسر خاورمیانه است و پس از انتشار اطلاعیه‌ای در ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) ، از پیمانکاران خواسته آمادگی خود را برای مشارکت در این پروژه اعلام کنند.

این پناهگاه‌ها برای حفاظت از نیروهای مسلح آمریکا و متحدان این کشور در برابر حملات آتش غیرمستقیم طراحی شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، ۱۰ پناهگاه نظامی در فلسطین اشغالی، پنج پناهگاه در دو نقطه مختلف عربستان سعودی و دو پناهگاه در لبنان احداث می‌شوند.

ارتش آمریکا اعلام کرده که نام و مختصات دقیق محل‌احداث این پناهگاه‌ها تنها پس از انتشار رسمی آگهی مناقصه و در اختیار داوطلبان واجد شرایط قرار گرفتن، اعلام خواهد شد.

ارتش آمریکا در اطلاعیه اولیه خود برای اعلام آمادگی پیمانکاران، تأکید کرده که اجرای این پروژه فوریت دارد و خواستار تکمیل ساخت پناهگاه‌ها ظرف ۴۵ روز شده است.

به گفته ارتش آمریکا، این پروژه از اولویت بالایی برخوردار است و هدف آن جایگزینی پناهگاه‌های غیراستاندارد، از جمله کانتینرهای حمل‌ونقل تغییرکاربری‌یافته، با پناهگاه‌های استاندارد است.

منبع: فارس