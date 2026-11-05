نماینده دموکرات کنگره و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شده است.

به گزارش تابناک؛ شبکه خبری سی‌بی‌اس گزارش داد که جیسون کرو، نماینده دموکرات کنگره و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار پایان دادن به جنگ با ایران شده است.

کرو اظهار داشت که آمریکایی‌ها از همان ابتدا هرگز خواهان آغاز این جنگ نبوده‌اند و سال‌هاست که در انتظار پایان یافتن چرخه مداوم درگیری‌ها در خاورمیانه به سر می‌برند.

وی افزود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری خود را «دقیقاً بر پایه همین اصل بنا کرده بود.»

فاصله‌گیری ونس از جنگ علیه ایران

در همین حال، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از جنگی که دونالد ترامپ علیه ایران به راه انداخته فاصله گرفته و آن را دلیل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته است.

ونس روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دلیل شکست ما، آن جنگ بود. اگر می‌خواهید استدلال کنید که آن جنگ ارزشش را داشته — یعنی از دست دادن سنا برای شش سال آینده بهایی بوده که ارزش پرداختن را داشته — پس بفرمایید و همین را بگویید. بگویید که این بهایی بود که ارزش پرداختن داشت.»

او افزود که توصیه پیشین مبنی بر پایان دادن به آن جنگ، «پیشنهادی درست» بوده است؛ اشاره‌ای به تأثیر این جنگ متجاوزانه بر انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را به دست گرفتند.

ونس تلاش کرد هرگونه شکاف با ترامپ را کم‌اهمیت جلوه دهد و گفت که خودِ رئیس‌جمهور آمریکا نیز اذعان کرده است که جنگ علیه ایران در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات سه‌شنبه نقش داشته است. این در حالیست که ترامپ این جنگ را تنها یکی از چندین عاملِ منجر به شکست توصیف کرده بود.

منبع: ایسنا