

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا شامگاه چهارشنبه طی سخنرانی به مناسبت پیروزی حزب خود در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: «ببینید، ما قصد داریم به جنگ علیه ایران پایان دهیم. ما از پیش، برخی از جمهوری‌خواهان را با خود همراه داریم که در پایان دادن به این جنگ به ما پیوسته‌اند.»



بنا بر این گزارش، رهبر دموکرات‌های سنا در ادامه تاکید کرد: «جنگ علیه ایران باید پایان یابد. این جنگ باید پایان یابد. ما همچنین سخت تلاش خواهیم کرد تا هزینه‌ها را کاهش دهیم، چه با رئیس‌جمهور و چه بدون او، همین!»



شومر افزود: «هر زمان که ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) از خواست مردم آمریکا یا قانون سرپیچی کند، ما تحقیقاتی را آغاز خواهیم کرد، او را به دادگاه خواهیم کشاند و او را در تله قانون‌گذاری گرفتار خواهیم کرد. روزهای سنای التماس‌کننده به ترامپ به پایان رسیده است.»

