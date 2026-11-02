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تابناک
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ترامپ از احتمال توافق با تهران خبر داد

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تمایل ایران برای دستیابی به توافق با هدف پایان دادن به جنگ، گفت که چنین توافقی ممکن است محقق شود؛ اظهاراتی که هم‌زمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک و تماس‌های میان تهران و واشنگتن برای کاهش تنش‌ها مطرح شده است.

کد خبر: 100000256تاریخ انتشار: 9942 بازدید

ترامپبه گزارش تابناک به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دقایقی پیش اعلام کرد که ایران خواهان دستیابی به توافق برای پایان جنگ است و احتمال تحقق چنین توافقی وجود دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یک منبع دیپلماتیک آگاه پیش‌تر به روزنامه النشره گفته بود تماس‌ها و رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن با هدف دستیابی به توافقی برای کاهش تنش‌ها به‌طور فعال در جریان است.

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ترامپ همچنین در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس تأکید کرده بود که برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری درگیری‌ها با ایران عجله‌ای ندارد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که میانجی‌های قطری برای گفت‌وگو با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن عازم تهران شده‌اند.

مجموع این تحولات از افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید دوباره درگیری‌ها حکایت دارد.

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگمذاکرهتوافقترامپ

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نظرات بینندگان

امیر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۶:۴۹

در آستانه انتخابات امریکا قیمت نفت ریخت افرین به این دولت ۱۶ میلیون رای

تبریزی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۶:۴۲

احتمالا حمله به قشم از تشاته های توافق تراممپ جلاد است !

ایران دوست۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۴:۲۳

هر دوکشور به توافق نیاز دارند. اول آخر هر جنگی توافق و صلح هست. پس عاقلانه توافق کنیم. مردم کمرشون از گرانی خم شده. واقعیت جامعه را هم باید دید.

محمد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۴۶

جنگ امریکا با ویتنام که طولانی هم شد فقط با مقاومت مردم ویتنام تموم شد . آمریکا شکست خورد و برگشت به خونه.

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