خوابیدن به مدت ۹ ساعت یا بیشتر در شبانه‌روز می‌تواند برای بزرگسالان مبتلا به بیماری قلبی، یک علامت هشداردهنده برای سلامت باشد.

به گزارش تابناک؛ در حالی که خواب می‌تواند در بهبود وضعیت سلامت افراد موثر باشد اما خواب بیش از حد طولانی این ویژگی را ندارد. به گفته پژوهشگرانی از چین و دانشگاه «جورجیا ساترن» ، خوابیدن به مدت ۹ ساعت در مقایسه با هفت یا هشت ساعت خواب، با ۵۰ درصد افزایش خطر مرگ ناشی از تمامی علل و ۵۳ درصد مرگ به علل قلبی مرتبط است.

این مطالعه نشان می‌دهد که خواب طولانی‌تر می‌تواند نشانه‌ای از وجود یک مشکل سلامتی زمینه‌ای در این بیماران باشد. این مشکلات شامل مواردی همچون افسردگی، اختلالات تنفسی در خواب، التهاب، ضعف جسمانی، ابتلا به دو یا چند بیماری مزمن، و فشارهای ناشی از مصرف دارو هستند.

نویسندگان این مطالعه از داده‌های «نظرسنجی ملی مصاحبه سلامت» در سال ۲۰۰۴ استفاده کردند که تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ به «شاخص ملی مرگ‌و میر آمریکا متصل شده بود. از میان ۹۴ هزار ۵۹۷ شرکت‌کننده در این نظرسنجی، ۳.۲۸۷ بزرگسال مبتلا به بیماری قلبی بودند که اطلاعات کاملی ارائه دادند. بیماری قلبی در این پژوهش به صورت داشتن سابقه تشخیص بیماری عروق کرونر، سایر عارضه‌های قلبی یا حمله قلبی (بر اساس اظهار خودِ افراد) تعریف شد.

نویسندگان، میزان خواب گزارش‌شده در هر ۲۴ ساعت را به سه دسته تقسیم کردند: ۶ ساعت یا کمتر، ۷ تا ۸ ساعت (گروه مرجع) ، و ۹ ساعت یا بیشتر. در طول حدود ۱۵ سال پیگیری، ۴۹.۴ درصد از شرکت‌کنندگان فوت کردند. از کل جمعیت مورد مطالعه، ۱۶.۷ درصد به دلایل قلبی و ۳۲.۶ درصد به دلایل غیرقلبی جان باختند.

در نتیجه این مطالعه مشخص شد که در مقایسه با ۷ تا ۸ ساعت خواب، خوابیدن به مدت ۹ ساعت یا بیشتر، در مدل کاملا تعدیل‌شده با خطر بالاتر مرگ‌ومیر همراه بود. ساعت با ۵۱ درصد مرگ به تمام علل، ۵۳ درصد مرگ ناشی از علل قلبی و ۵۰ درصد مرگ ناشی از علل غیر قلبی مرتبط است.

پژوهشگران در باره این تحقیق نتیجه گیری کرده‌اند: در افرادی که پیش‌تر به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا بوده‌اند، این شرایط ممکن است اهمیت ویژه‌ای داشته باشند؛ زیرا می‌توانند نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن وضعیت سلامت آنان باشند. موضوعی که عوامل خطر بالینیِ معمول، به‌طور کامل آن را بازتاب نمی‌دهند.

بر اساس این مطالعه، پرسش از بزرگسالان درباره وضعیت خوابشان می‌تواند به شناسایی آن دسته از افراد مبتلا به بیماری قلبی کمک کند که ممکن است به بررسی‌های دقیق‌تر نیاز داشته باشند.

داشتن۷ تا ۸ ساعت خواب شبانه که از سوی نهادهای بهداشتی فدرال در آمریکا توصیه شده می‌تواند با کاهش فشار خون، التهاب‌های زیان‌بار و استرس، به سلامت قلب کمک کند. اما خوابِ بیشتر با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن، از جمله عوامل خطرسازِ بیماری‌های قلبی نظیر چاقی و دیابت، مرتبط دانسته شده است.