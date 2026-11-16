به گزارش تابناک؛ پروفسور تاتیانا استروکووا، رئیس گروه گوارش و تغذیه در دانشگاه پیروگوف روسیه، اظهار داشت که اگر رژیم غذایی و عادات نوشیدن متعادل نباشند، آب با لیمو به کاهش وزن کمکی نمی‌کند.

این استاد پرفسور توضیح می‌دهد: «تغذیه مناسب، برآورده کردن نیاز‌های فیزیولوژیکی و در نظر گرفتن سن، جنسیت و فعالیت بدنی، به تنهایی به حفظ وزن طبیعی کمک می‌کند. اگر فردی اضافه وزن یا چاقی دارد، مصرف منظم هر محصولی به کاهش وزن او کمکی نمی‌کند. بنابراین، رژیم غذایی باید تنظیم شود و میان وعده‌ها کاهش یابد. یک رژیم غذایی متعادل فقط پس از مشورت با متخصص تغذیه قابل تنظیم است، زیرا این امر به بیمار اجازه می‌دهد تا شروع به کاهش وزن اضافی کند. لیمو در این مورد یک راه حل جادویی نیست.»

استاد استروکووا افزود که برای بیمارانی که از اسید معده بالا رنج می‌برند - شرایطی که در آن تولید شیره معده افزایش یافته و غلظت اسید هیدروکلریک بالا می‌رود - مصرف منظم نوشیدنی‌های حاوی لیمو ممکن است مضر باشد و منجر به عواقب منفی برای سیستم گوارش شود.

استروکووا گفت: «لیمو حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین C است و مصرف منظم و در مقادیر معقول می‌تواند یک اقدام پیشگیرانه در برابر التهاب و بیماری‌های حفره دهان باشد.» «با این حال، مصرف دوز‌های زیاد ویتامین C برای افرادی که بیماری‌های دستگاه گوارش یا تمایل به تشکیل سنگ‌های ادراری دارند، ممکن است اثرات منفی داشته باشد. به عنوان مثال، بیماران مبتلا به بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) ممکن است هنگام مصرف مایعات اسیدی متوجه افزایش سوزش سر دل شوند.»

منبع: gazeta.ru