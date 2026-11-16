همراه اول و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله، همکاری خود را در زمینه توسعه خدمات ارتباطی امن، امنیت سایبری و راهکارهای نوین ذخیره‌سازی انرژی گسترش می‌دهند.

تفاهم نامه هم افزایی، توسعه محصولات و بهره گیری از توانمندیهای متقابل بین همراه اول و مپنا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی در توسعه زیرساخت‌های هوشمند ارتباطات و انرژی و زمینه‌سازی برای اجرای پروژه‌های مشترک به امضای دو شرکت رسیده است.

بر اساس این همکاری، همراه اول خدماتی از جمله شبکه اختصاصی امن، شبکه خصوصی مجازی، سیم‌کارت‌های صنعتی و اختصاصی، مرکز داده، رایانش ابری و سایرخدمات حوزه تلکام را در اختیار مکو قرار می‌دهد. ارزیابی امنیتی، آزمون نفوذ، راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت و پاسخ‌گویی به رخدادهای امنیتی هم از دیگر محورهای همکاری دو شرکت محسوب می‌شود.

توسعه ارتباطات اختصاصی برای ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی از دیگر زمینه‌های این تفاهم‌نامه است. همراه اول در این بخش، بستر ارتباطی امن را برای انتقال پایدار داده ی ایستگاه‌های شارژ فراهم می‌کند.

همچنین توسعه خدمات پرداخت الکترونیک، کیف پول اوانو همراه اول و پرداخت مستقیم هزینه شارژ در ایستگاه‌های شرکت مپنا از طریق قبض تلفن همراه در چارچوب این همکاری صورت خواهد پذیرفت.

این تفاهم‌نامه با حضور محمد گودرزی، مدیرکل فروش و پشتیبانی سازمانی همراه اول، محمدحسین رفان، مدیرعامل مکو و عارف صدیق، معاون مدیرعامل مکو تبادل گردید. طرفین در مدت سه سال، زمینه توسعه محصولات مشترک، تکمیل خدمات موجود و مشارکت در پروژه‌های کلان فناوری اطلاعات و طرح‌های ملی را دنبال خواهند کرد.