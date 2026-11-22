

به گزارش تابناک، فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد به‌مدت سه روز و با هدف مهار شیوع بیماری‌های تنفسی، به‌صورت غیرحضوری دنبال خواهد شد و این تصمیم در نشست کمیته استانی پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و با هدف کنترل شیوع آنفلوانزا و جلوگیری از گسترش ابتلا در میان دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

سید ولی موسوی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأیید این خبر گفت: در بازه زمانی دوشنبه ۲ آذر تا چهارشنبه ۴ آذرماه، آموزش در تمامی مدارس استان به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر اساس این تصمیم، مدارس استان در روزهای یادشده کلاس حضوری نخواهند داشت و روند آموزش از طریق شیوه‌های غیرحضوری پیگیری می‌شود.