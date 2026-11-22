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در جریان حمله آمریکا و اسرائیل به منطقه مسکونی خیابان اندرزگو تهران در جنگ چهل روزه، لحظاتی تلخ و دلهره‌آور رقم خورد. تصاویر منتشر شده برای نخستین‌بار، گوشه‌هایی از ابعاد این حادثه و تلاش نفس‌گیر امدادگران جمعیت هلال‌احمر برای نجات جان حادثه‌دیدگان از میان آوار را روایت می‌کند.