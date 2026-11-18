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نبض خبر
تصاویر تازه از لحظات پس از بمباران شمال تهران
تعداد بازدید: ۲۵۰۰
تصاویر دیده نشده از لحظات دلهره آور پس از حمله آمریکا و اسرائیل به منطقه مسکونی در ولنجک تهران در جریان جنگ چهل روزه را میبینید.
نبض خبر
تصاویر دیده نشده از لحظات دلهره آور پس از حمله آمریکا و اسرائیل به منطقه مسکونی در ولنجک تهران در جریان جنگ چهل روزه را میبینید.
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