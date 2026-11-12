تصاویر لحظات حمله آمریکا و اسرائیل به لانچرهای سپاه

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه5286 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرتصاویر لحظات حمله آمریکا و اسرائیل به لانچرهای سپاه تعداد بازدید: ۱۷۸۱ تعداد بازدید: ۱۷۸۱ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201501 | 5286 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۲۱:۳۵ | 12 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر لحظات حمله آمریکا و اسرائیل به لانچرهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201501/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:حمله آمریکا به ایرانویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاحمله اسرائیل به ایرانجنگ ایران و اسرائیللانچر موشک مطالب مرتبطاسرائیلیها حداکثر استفاده را از امور ماورایی و جنی علیه ما میبرند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ویدیوی مهم درباره استیضاح پیت هگستتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تصاویر شهر موشکی که در رسانههای اسرائیل وایرال شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹آماده سازی فرودگاه تل آویو برای حمله آمریکا و اسرائیلتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸تصاویر لحظات حمله آمریکا به یک نفتکش دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ادعای دونالد ترامپ درباره شدت موج تازه حمله به ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵«نه» ترامپ به تغییر پیت هگست؛ دست فرمان عوض نمیشود؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴روی آنتن صداوسیما: ترامپ در کوتاه مدت به ایران حمله نمیکند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴روایت تلویزیون اسرائیل از جزئیات آرایش نظامی آمریکا برای حمله به ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰تحرکات نظامی ادعایی آمریکا برای آغاز حمله به ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۵ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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