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نبض خبر روایت تلویزیون اسرائیل از جزئیات آرایش نظامی آمریکا برای حمله به ایران

شبکه دولتی کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل در گزارشی مدعی شد ارتش آمریکا پس از انتخابات اسرائیل، نقل‌وانتقالات گسترده هوایی به پایگاه‌های نظامی این رژیم و دیگر کشورهای منطقه را آغاز کرده و در حال آماده‌سازی برای احتمال ازسرگیری حملات به ایران است. خبرنگار نظامی این شبکه با افشای جزئیاتی از جابه‌جایی تجهیزات و تقویت سامانه‌های پدافندی، این تحرکات را با آرایش نظامی آمریکا پیش از حمله قبلی به ایران مقایسه کرد. ادعاهای این شبکه تلویزیونی اسرائیل را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.