درخواست جدید دبیرکل سازمان ملل از ایران

به گزارش تابناک؛ «دانیلا گروس د آلمیدا» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «دبیرکل سازمان ملل همواره بر درخواست خود از ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده و صادقانه بگویم، از همه کشورها خواسته است در مسائل هسته‌ای همکاری نزدیکی با آژانس داشته باشند.»

پیش‌تر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از ایران خواسته بود به کارشناسان این نهاد اجازه دهد از تأسیسات هسته‌ای کشور بازرسی کنند.

آژانس همچنین از تهران خواست اقدامات تدریجی لازم را برای فراهم کردن زمینه بازگشت احتمالی بازرسان این نهاد به ایران مدنظر قرار دهد.

ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد. اگرچه دو طرف ذیل توافق قاهره در مارس همان سال توافق کردند بازرسی‌ها از تاسیسات بمباران‌نشده ایران انجام شود.

تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکان‌پذیر نیست و در عین حال موافقت‌نامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایتها و مراکز هسته‌ای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شده‌اند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.

منبع: ایسنا