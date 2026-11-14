اعدام جنجالی ۲ جوان شیعه در عربستان

رسانه‌های عربی امروز شنبه از اجرای حکم اعدام ۲ جوان شیعه در عربستان به اتهام حضور در تظاهراتی حدود ۱۰ سال قبل خبر دادند.

به گزارش تابناک؛ وزارت کشور عربستان امروز شنبه در بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام ۲ جوان شیعه از ساکنان منطقه شرق این کشور خبر داد.

به گزارش رسانه‌های عربی، این ۲ جوان عربستانی بیش از ۱۰ سال قبل به دلیل حضور در تظاهراتی در منطقه القطیف در شرق این کشور بازداشت شدند و امروز، پس از یک دهه به همین جرم اعدام شدند.

اجرای حکم اعدام در حق آنها در حالی بوده که یکی از آنها در زمان بازداشت اولیه، کودک بود.

به گزارش سی‌ان‌ان عربی، در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت کشور عربستان آمده است، «فاضل بن حسن بن عبدالله الصفوانی» و «جواد بن عبدالله بن علی قریریص» ۲ شهروند شیعه عربستانی به اتهام «ارتکاب جنایات تروریستی» به اعدام محکوم شده و پس از تایید حکم از سوی دادگاه عالی، حکم آنها امروز اجرا شد.

منبع: ایسنا