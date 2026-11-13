گروه استان‌ها - مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان گفت: تشییع شهید گمنام ۱۷ ساله در سنندج، یادآور فرهنگ عاشورا و الگوی ایثار و شهادت‌طلبی نوجوانان و جوانان در راه حفظ دین و میهن است.

شهید ۱۷ ساله گمنام، پیام‌آور فرهنگ عاشورا برای نسل جوان است + فیلم

حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: امروز یک جوان ۱۷ ساله در استان کردستان تشییع می‌شود و این مراسم پیام مهمی برای نسل جوان دارد.





وی افزود: تشییع این نوجوان گمنام، یادآور رشادت‌های حضرت قاسم بن الحسن(ع) در واقعه کربلا و فرهنگ عاشوراست؛ همان فرهنگ ایثار و شهادت که در کربلای ایران نیز به رهبری امام خمینی(ره) تداوم یافت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان تصریح کرد: نوجوانان، جوانان و دانشجویان با تأسی از الگوهایی همچون حضرت قاسم بن الحسن(ع)، ثابت کرده‌اند که برای ماندگاری دین، میهن و حاکمیت ارزش‌های اسلامی، از جان خود می‌گذرند.

توکلی در پایان خطاب به نسل جوان خاطرنشان کرد: نوجوانان و جوانان امروز می‌توانند با تلاش بیشتر در عرصه پژوهش، تحقیق، بصیرت و آگاهی، به این پیام شهدا لبیک بگویند و در آینده برای جامعه اسلامی و ایران عزیز مفید و اثرگذار باشند.