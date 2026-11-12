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آخرین خبرمیدان آزادی سنندج میزبان فرزند وطن شد/ روایت مردم از دلتنگی و وداع با شهید گمنام
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معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

حضور شهدای گمنام فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

گروه استان‌ها ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به میزبانی استان از سه شهید گمنام در آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ گفت: حضور این شهدای والامقام، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت وحدت و انسجام ملی و تجدید پیمان مردم با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی است.

کد خبر: 4201514تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

دلبران

«علی‌اکبر ورمقانی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: استان کردستان در آبان‌ماه امسال میزبان سه شهید گمنام خواهد بود که پیکر مطهر یکی از این شهدا در سنندج به خاک سپرده می‌شود و دو شهید دیگر پس از یک هفته میزبانی و حضور در نقاط مختلف استان، به تهران بازگردانده خواهند شد.

وی با بیان اینکه حضور شهدای گمنام یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است، افزود: این شهدا اسناد زنده‌ای از فداکاری و ایثارگری مردانی هستند که برای دفاع از آب، خاک و استقلال کشور جان خود را فدا کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ شهادت به نسل‌های آینده تصریح کرد: حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در استان‌ها، به‌ویژه کردستان، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با ارزش‌ها و آرمان‌های رزمندگان و شهداست.

ورمقانی ادامه داد: وجود شهدای گمنام می‌تواند زمینه‌ساز انسجام، همدلی و همراهی بیشتر مردم و تقویت روحیه دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون پاک شهیدان باشد.

وی با اشاره به حوادث و جنایات دشمنان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خاطرنشان کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در این جنگ‌ها نیز شماری دیگر از هم‌وطنان ما را به شهادت رساندند و این موضوع اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را دوچندان می‌کند.

معاون استاندار کردستان با بیان اینکه شهدا زنده تاریخ و چراغ راه نسل‌های آینده هستند، گفت: پاسداشت مقام شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و راه آنان، ارزشی بزرگ دارد و قطعاً کمتر از ارزش شهادت نیست.

ورمقانی در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور شهدای گمنام در استان کردستان، زمینه‌ساز تجدید پیمان و میثاق دوباره مردم شریف استان با شهدا و آرمان‌های والای آنان و تقویت وحدت و همدلی در مسیر دفاع از ایران عزیز، اسلام و جمهوری اسلامی باشد.

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برچسب ها

شهید گمنامسنندجتشییع و تدفین شهید گمنام

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