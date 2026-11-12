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ادعای تازه درباره تصمیم نتانیاهو برای حمله به ایران

در حال حاضر، تنها مانع واقعی بر سر راه نتانیاهو، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، سپهبد ایال ضمیر است که بار دیگر در جلسات محرمانه با این اقدامات مخالفت کرده است.

کد خبر: 4201427تاریخ انتشار: 537 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل (کان) روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶، گزارش داد که کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت، به ارتش دستور داده است تا تدارکات برای حمله احتمالی به ایران را تسریع کند.

در حال حاضر، تنها مانع واقعی بر سر راه نتانیاهو، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، سپهبد ایال ضمیر است که بار دیگر در جلسات محرمانه با این اقدامات مخالفت کرده است.

منبع: عصرایران


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برچسب ها

حمله به ایراننتانیاهوجنگ با ایرانکابینه امنیتی اسرائیلحمله اسرائیل به ایران

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