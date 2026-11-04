الجزیره درباره پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نوشت که ایران تا حدودی به هدف خود برای تحمیل شکست انتخاباتی به ترامپ و نتانیاهو دست یافته است

الجزیره: ایران به هدف انتخاباتی خود علیه ترامپ و نتانیاهو رسید

به گزارش تابناک؛ خبرنگار شبکه الجزیره مستقر در تهران در تحلیلی کوتاه درباره پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نوشت که به نظر می‌رسد ایران تا این مرحله تا حدودی به هدف خود برای تحمیل شکست انتخاباتی به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دست یافته است.

الجزیره با اشاره به ارزیابی محافل ایرانی درباره انتخابات در اراضی اشغالی و ایالات متحده آمریکا نوشت، از نگاه تهران، از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره آمریکا می‌تواند رفتار ترامپ را محتاطانه‌تر کند؛ زیرا او اکنون با مقاومت بیشتری از سوی مجلس نمایندگان و سنا روبه‌رو خواهد شد. همچنین حزب جمهوری‌خواه برای جلوگیری از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ناچار خواهد بود هزینه‌های جنگ با ایران را در محاسبات سیاسی خود لحاظ کند.

به نوشته این شبکه، راهبرد ایران در جریان جنگ، افزایش هزینه‌های درگیری برای طرف‌های مشارکت‌کننده، تحت فشار قرار دادن آمریکا از طریق افزایش هزینه‌های منطقه‌ای و تحمیل فشار به اقتصاد جهانی بود تا زمینه شکست انتخاباتی ترامپ و نتانیاهو فراهم شود.

منبع: فارس



