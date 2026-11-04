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تابناک
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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
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چرخش تاریخی رأی‌دهندگان آمریکایی!

کد خبر: 100000527تاریخ انتشار: 2706 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بر اساس داده‌های انتخاباتی، شهرستان‌هایی که شمارش آرای آن‌ها تقریباً کامل شده، به‌طور میانگین ۱۶ واحد درصد به سمت دموکرات‌ها چرخش داشته‌اند؛ این در حالی است که در انتخابات ۲۰۲۴، میانگین تغییرات به نفع جمهوری‌خواهان ۵ واحد درصد بود.

گفتنی است؛ حتی در ایالت‌هایی که دموکرات‌ها در آن‌ها شکست خوردند، از جمله تنسی و کنتاکی، گرایش رأی‌دهندگان به دموکرات‌ها ۱۸ واحد درصد افزایش یافته است.

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برچسب ها

آمریکاانتخاباتترامپجمهوری خواهاندموکرات هاانتخابات میاندوره ای

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