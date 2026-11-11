درخواست آمریکا از روسیه درباره توافق با اروپا



به گزارش تابناک، آکسیوس شامگاه چهارشنبه گزارش داد: «روسیه سال‌هاست به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اروپا بوده که گسترش ناتو را محدود کند و حضور نظامی این ائتلاف در اروپای شرقی را کاهش دهد. آمریکا در گذشته این خواسته‌ها را رد کرده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد در چارچوب نوعی توافق گسترده‌تر برای پایان دادن به جنگ اوکراین، آمادگی دارد این مطالبات را به شکلی مورد بررسی قرار دهد. با این حال، بسیاری از دولت‌های اروپایی عمیقا نسبت به رویکرد دولت آمریکا بدبین هستند.»

جارد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار خواهند کرد تا درخواست واشنگتن را مجددا مطرح کنند.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «آنها همچنین از پوتین خواهند خواست اجازه دهد نمایندگان کشورهای اروپایی در دور بعدی مذاکرات صلح روسیه و اوکراین حضور داشته باشند.»

آکسیوس در ادامه نوشت: «انتظار می‌رود کوشنر و ویتکاف پس از مسکو، برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در شامگاه پنجشنبه به دوبلین سفر کنند.

مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نخستین باری بود که از ماه فوریه، مقام‌های اوکراینی و روسی با حضور میانجی‌های آمریکایی با یکدیگر دیدار کردند. این مذاکرات در آن زمان به دلیل جنگ علیه ایران متوقف شده بود.

آکسیوس گزارش داد: «طی هفته‌های اخیر، ویتکاف و کوشنر با پوتین و زلنسکی دیدار کرده‌اند و همین موضوع تا حدودی به ایجاد تحرک در روند مذاکرات کمک کرده است. پوتین با ازسرگیری مذاکرات صلح و آزادی استیون هابارد، شهروند آمریکایی که در سال ۲۰۲۲ توسط روسیه بازداشت شده بود، موافقت کرد. ویتکاف و کوشنر همچنین به همراه ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا و تیم او در میانجیگری برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه در شهر اولشکی نقش داشتند.»

مذاکرات ابوظبی روز سه‌شنبه با میانجیگری ویتکاف، کوشنر و ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده ستاد فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا، میان هیات‌های روسیه و اوکراین آغاز شد. طرفین درباره توافقی برای تبادل اسرا به توافق رسیدند؛ توافقی که به گفته کوشنر و داوید آراخامیا، مذاکره‌کننده اوکراینی می‌تواند بزرگ‌ترین تبادل اسرا از زمان آغاز جنگ باشد.

مقام‌های آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند که تعداد دقیق اسرای آزادشونده در جریان دیدارهای روز پنجشنبه با پوتین و زلنسکی مشخص خواهد شد.

کوشنر: گفت‌وگوهای نسبتا دشواری داشتیم

یکی از منابع حاضر در جلسه به آکسیوس گفت: «دیدارهای روز سه‌شنبه میان روس‌ها و اوکراینی‌ها پرتنش بود زیرا دو طرف پس از ۹ ماه عدم مذاکره‌مستقیم، نارضایتی‌ها و شکایت‌های خود را مطرح کردند. کوشنر و ویتکاف تلاش کردند از شدت تنش‌ها بکاهند و به مذاکره‌کنندگان روس و اوکراینی گفتند که هدف این است دور کنونی مذاکرات با ارائه گزینه‌هایی به رهبران دو طرف به پایان برسد.»

به گفته این منبع، در نهایت پس از آنکه هر یک از طرفین مواضع خود را مطرح کردند، گفت‌وگوها «سازنده‌تر» شد.

کوشنر پس از پایان مذاکرات در روز چهارشنبه، در یک نشست خبری گفت: «ما گفت‌وگوهای نسبتا دشواری داشتیم.»

آکسیوس با اشاره به نتیجه این مذاکرات نوشت: «پیشنهاد آمریکا برای دستیابی به توافقی درباره ایجاد یک ساختار امنیتی جدید میان اروپا و روسیه، به‌عنوان بخشی از توافق پایان جنگ اوکراین، یکی از محورهای اصلی مذاکرات ابوظبی بود.»

دو منبع آگاه از مذاکرات ادعا کردند: «مذاکره‌کنندگان روسی گفتند که پوتین عملیات اوکراین را به این دلیل آغاز کرد که جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۲۱ به نامه او که نگرانی‌های امنیتی روسیه در آن تشریح شده بود، پاسخ نداد. به همین ترتیب، کوشنر و ویتکاف طی این جلسه به روس‌ها گفتند که جهان از سال ۲۰۲۱ تاکنون تغییرات زیادی کرده است. آن‌ها پیشنهاد کردند روسیه پیش‌نویس طرح جدیدی را ارائه کند که نه‌تنها شامل نگرانی‌ها و مطالبات امنیتی این کشور باشد، بلکه مشخص کند مسکو حاضر است چه اقدامات متقابلی برای کاهش تنش و اطمینان‌بخشی به اروپا درباره جلوگیری از حمله‌احتمالی در آینده انجام دهد.»

این منابع آگاه همچنین افزودند: «کوشنر و ویتکاف همچنین به روس‌ها گفتند که برای بحث جدی درباره مسائل امنیتی اروپا، باید با حضور نمایندگان کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح آینده موافقت کنند.»

ولادیمیر مدینسکی، مشاور پوتین و رئیس هیات مذاکره‌کننده روسیه پس از مذاکرات در یک نشست خبری گفت: «در مورد رهبران شماری از کشورهای اروپایی، آنها عملا سرگرم فریب جمعی مردم اوکراین هستند و به مرگ گسترده غیرنظامیان دامن می‌زنند. بنابراین، نمی‌فهمم چه موضوعی را می‌توان با آن‌ها مورد بحث قرار داد.»

با این حال، مدینسکی گفت که روسیه خواهان دستیابی به یک توافق امنیتی گسترده‌تر با اروپا در چارچوب توافق پایان جنگ است.

آکسیوس در ادامه گزارش داد: «دولت ترامپ قصد دارد به‌طور هم‌زمان درباره ایجاد ساختار امنیتی جدید میان اروپا و روسیه و دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین مذاکره کند. با این حال، به گفته منبعی آگاه از دیدگاه کاخ سفید، اجرای هرگونه ترتیبات امنیتی تنها پس از دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ امکان‌پذیر خواهد بود.»

این منبع آگاه در پایان به آکسیوس گفت: «زلنسکی تا زمانی که نداند پس از توافق چه اتفاقی برای تضمین‌های امنیتی خواهد افتاد، با توافق موافقت نخواهد کرد. پوتین نیز می‌خواهد از این موضوع مطلع باشد. به همین دلیل است که مسئله امنیت تا این اندازه اهمیت دارد.»