کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس اپک درباره وضعیت کنونی بین‌المللی تبادل نظر کردند و به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی متعهد شدند.

گزارش کاخ سفید از نشست ترامپ، پوتین و شی

به گزارش تابناک،بهرؤسای جمهوردر حاشیه نشست مجمع همکاری آسیا و اقیانوس آرام (اپک) واکنش نشان داد.

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس اپک در شهر شنزن چین درباره وضعیت کنونی بین‌المللی تبادل نظر کردند.

در بیانیه کاخ سفید آمده است که سه رئیس‌جمهور بر حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی متعهد شدند.

در تازه‌ترین واکنش چین هم به نشست شنزن، وزیر خارجه چین گفت: نشست چین، آمریکا و روسیه گامی جدید در مسیر روابط میان قدرت‌های بزرگ است.

روسیه، چین و آمریکا امروز پنجشنبه و پس از اتمام نشست سه جانبه میان سران کشورهای متبوع، با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: سران بر تعهد خود به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی تأکید می‌کنند.