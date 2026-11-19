گزارش کاخ سفید از نشست ترامپ، پوتین و شی
کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ، پوتین و شی جینپینگ در حاشیه اجلاس اپک درباره وضعیت کنونی بینالمللی تبادل نظر کردند و به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بینالمللی متعهد شدند.
به گزارش تابناک، کاخ سفید به نشست سه جانبه رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و چین در حاشیه نشست مجمع همکاری آسیا و اقیانوس آرام (اپک) واکنش نشان داد.
کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ، پوتین و شی جینپینگ در حاشیه اجلاس اپک در شهر شنزن چین درباره وضعیت کنونی بینالمللی تبادل نظر کردند.
در بیانیه کاخ سفید آمده است که سه رئیسجمهور بر حفظ ثبات راهبردی و امنیت بینالمللی متعهد شدند.
در تازهترین واکنش چین هم به نشست شنزن، وزیر خارجه چین گفت: نشست چین، آمریکا و روسیه گامی جدید در مسیر روابط میان قدرتهای بزرگ است.
روسیه، چین و آمریکا امروز پنجشنبه و پس از اتمام نشست سه جانبه میان سران کشورهای متبوع، با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: سران بر تعهد خود به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بینالمللی تأکید میکنند.
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