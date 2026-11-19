«ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و کارآفرین حوزه فناوری، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین را به دروغگویی درباره کاهش سرعت سامانه استارشلید متهم کرد و گفت رئیس‌جمهور اوکراین می‌خواهد از استارلینک برای اهداف نظامی تهاجمی استفاده کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز، در پاسخ به پرسشی درباره ادعایمبنی بر کاهش سرعت استارشلید گفت: «این ادعا نادرست است. زلنسکی همیشه راست نمی‌گوید. شاید این حرف باعث تعجب شما شود.»

این کارآفرین آمریکایی تاکید کرد که استارشلید تحت کنترل ارتش آمریکا قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره آن در وزارت جنگ آمریکا انجام می‌شود. در مقابل، استارلینک یک سامانه غیرنظامی و تجاری است و برای استفاده در عملیات نظامی تهاجمی طراحی نشده است.

ماسک گفت: «او دروغ می‌گوید و آنچه در واقع می‌گوید این است که می‌خواهد از استارلینک برای عملیات نظامی تهاجمی استفاده کند. ما با این درخواست مخالفت کرده‌ایم؛ همان‌طور که از ابتدای این جنگ نیز با چنین درخواست‌هایی مخالفت کردیم. همین و بس.»

زلنسکی در اواسط اکتبر مدعی شده بود که پایانه‌های ارتباطی ماهواره‌ای با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. او بعدا اعلام کرد که قابلیت‌های استارلینک و استارشلید در اوکراین بازیابی شده و این سامانه‌ها با سرعت مورد نیاز نیروهای مسلح اوکراین در حال فعالیت هستند.

شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ماسک، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه می‌کند که از جمله توسط ارتش اوکراین برای برقراری ارتباط مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شرکت همچنین در حال توسعه پروژه جداگانه استارشلید است که برای ساختارهای دولتی و نظامی آمریکا در نظر گرفته شده و استفاده از ماهواره‌ها برای ارتباطات امن، نظارت و انتقال داده‌های اطلاعاتی را دنبال می‌کند.