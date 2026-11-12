رئیس‌جمهور اوکراین در عین حال تاکید کرد که «پنجره‌ای از فرصت وجود دارد» و می‌توان تا پایان سال ۲۰۲۶ به مناقشه پایان داد.

به گزارش تابناک؛ «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که میان روسیه و اوکراین هیچ آتش‌بسی برقرار نخواهد شد زیرا روسیه پیشنهادهای کی‌یف برای توقف درگیری‌ها را رد کرده است.

بنا بر این گزارش؛ زلنسکی اظهار داشت که کشورش انتظار دارد تا پایان سال جاری میلادی نتایجی حاصل شود و افزود که پیشرفت در این زمینه به نتیجه مذاکرات فردای آمریکا و روسیه بستگی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور اوکراین در عین حال تاکید کرد که «پنجره‌ای از فرصت وجود دارد» و می‌توان تا پایان سال ۲۰۲۶ به مناقشه پایان داد.

زلنسکی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «پایان دادن به این جنگ بدون مشارکت اروپا ناعادلانه و صادقانه، غیرممکن است.»

وی ادامه داد: «ما باید مشخص کنیم چه کسی نماینده اروپا خواهد بود. باید رهبران مشخص و معینی از کشورهای اروپایی را انتخاب کنیم تا نمایندگی اروپا را بر عهده بگیرند و این کار را باید در ماه نوامبر انجام دهیم چراکه فکر می‌کنم مذاکرات ادامه خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه با اشاره به برخی از موارد اختلافی که باعث کند شدن روند مذاکرات برای پایان جنگ شده است، گفت: «طرف آمریکایی اغلب موضوع دونباس که بخشی از خاک اوکراین است، را مطرح می‌کند. آن‌ها معتقدند برای متوقف کردن این جنگ، باید از سرزمین خود چشم‌پوشی کنیم.»

وی افزود: «نمی‌توان با ما به‌عنوان یک کشور مستقل، به این شکل صحبت کرد. به همین دلیل، آن‌ها تلاش می‌کنند راه‌حل یا شکل تعدیل‌شده‌ای برای این موضوع پیدا کنند.»

زلنسکی در ادامه از تمامی افرادی که اوکراین را ترک کرده و در سن مشمولیت خدمت سربازی قرار دارند، خواست تا برای نبرد با روسیه به اوکراین بازگردند.

منبع: ایسنا



