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موافقت روسیه با حضور در مذاکرات سه‌جانبه صلح

پس از چند ماه وقفه در گفت‌وگوهای صلح اوکراین، مسکو با حضور در دور تازه مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و کی‌یف موافقت کرد؛ نشستی که قرار است در ابوظبی برگزار شود.

کد خبر: 4200352تاریخ انتشار: 6543 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ مذاکرات صلح روسیه و اوکراین که به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران، مدتی به تعویق افتاده بود، قرار است بار دیگر از سر گرفته شود.

این نشست سه‌جانبه در ابوظبی و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، از جمله نمایندگان این کشور در این مذاکرات خواهد بود. ریابکوف بر روابط روسیه با آمریکای شمالی و جنوبی نظارت دارد و مسئول مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است.این اولین باری است که ریابکوف در این مذاکرات شرکت می‌کند.

آخرین گفت‌وگوهای صلح با میانجیگری آمریکا در ماه فوریه و پیش از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران انجام شده بود اما به دلیل جنگ علیه ایران، چند ماهی متوقف شده بود.

آمریکایی‌ها امیدوارند بتوانند تا پیش از شروع زمستان، به پیشرفت‌هایی در مسیر مذاکرات دست پیدا کنند.

منبع: فارس

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برچسب ها

روسیهاوکراینمذاکرات سه جانبه صلح

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