ادعای ترامپ درباره صلح اوکراین و توافق با ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش پایان دادن به جنگ اوکراین در عرض ۲۴ ساعت پس از آغاز کارش در کاخ سفید بود، بار دیگر مدعی احتمال دستیابی به توافق در این رابطه در نشست گروه ۲۰ شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۶۶
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ادعای ترامپ درباره صلح اوکراین و توافق با ایران

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ امروز (شنبه) احتمال امضای یک توافق‌نامه صلح میان روسیه و اوکراین در جریان نشست گروه ۲۰ در ماه دسامبر را مطرح کرد و در مصاحبه‌ای با برنامه «بنی شو» (Benny Show) اظهار داشت که طرفین به دستیابی به توافقی برای حل‌وفصل جنگ نزدیک‌تر شده‌اند.

توافق احتمالی میان روسیه و اوکراین

ترامپ ادعا کرد: فکر می‌کنم در آنجا به یک توافق نزدیک می‌شویم. قبلا چنین چیزی نگفته بودم، اما حالا می‌توانم بگویم.

رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که توافق احتمالی میان روسیه و اوکراین می‌تواند در نشست گروه ۲۰ که قرار است در ماه دسامبر در مجموعه تفریحی او در «دورال» واقع در فلوریدا برگزار شود، مورد بحث قرار گیرد.

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که دستیابی به یک معامله با ایران نیز بتواند بخشی از این روند دستیابی به توافق‌ها باشد.

منبع: ایرنا

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