مراسم اختتامیه تورنمنت ملی بازی‌های رایانه‌ای همراه اول با معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها، محمدعرفان کرمی عنوان قهرمانی را به دست آورد و پوریا یوسفی‌زاده و متین مهمان‌پرست به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، پس از برگزاری چند مرحله رقابت میان پنج هزار شرکت‌کننده، ۳۲ گیمر برتر کشور به مرحله نهایی تورنمنت راه یافتند. در مسابقه فینال، محمدعرفان کرمی با پیروزی مقابل پوریا یوسفی‌زاده قهرمان شد و متین مهمان‌پرست هم با برتری در دیدار رده‌بندی، جایگاه سوم را به دست آورد. علیرضا سلگی نیز چهارم شد.

در این رقابت‌ها، محمدعرفان کرمی به‌عنوان نفر اول ۵۰۰ میلیون تومان، پوریا یوسفی‌زاده به‌عنوان نفر دوم ۳۰۰ میلیون تومان و متین مهمان‌پرست به‌عنوان نفر سوم ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کردند. همچنین همراه اول جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون تومانی ویژه‌ای برای نفر چهارم در نظر گرفت که به علیرضا سلگی اهدا شد.

یاد کودکان میناب در مراسم اختتامیه

یکی از بخش‌های مراسم اختتامیه به گرامیداشت یاد کودکان میناب اختصاص داشت. حاضران در این بخش به احترام این کودکان ایستادند و یاد آنها را گرامی داشتند.

دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جایزه برای گیمرها

این تورنمنت با مجموع دو میلیارد تومان جایزه به پایان رسید که یک میلیارد تومان آن به جوایز نقدی نفرات برتر و یک میلیارد تومان دیگر به جوایز غیرنقدی اختصاص داشت. این جوایز شامل مودم گیمینگ نسل پنجم و یک سال اینترنت برای هر یک از ۳۲ بازیکن راه‌یافته به مرحله پایانی بود.

همراه اول با برگزاری این تورنمنت تلاش کرد فرصتی برای رقابت و دیده‌شدن استعدادهای جوان در دنیای بازی‌های رایانه‌ای فراهم کند؛ رویدادی که در کنار رقابت، فضایی برای دورهمی گیمرها، تجربه هیجان و ساختن خاطره‌های مشترک بود. فراهم‌کردن زیرساخت فنی و ارتباطی مسابقات نیز از بخش‌هایی بود که با رضایت بازیکنان همراه شد.