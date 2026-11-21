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کریم باقری در واکنش به حمله حامد کاویانپور اظهاراتی مطرح کرد که نشان داد چرا پرسپولیسی‌ها به او احترام می‌گذارند و دوستش دارند. کاویان پور گفته بود: ««خصوصیات اخلاقی ایشان به گونه‌ای نیست که غم‌خوار سرمربی تیم باشند. من با صراحت این موضوع را بیان می‌کنم؛ چه هواداران خوش‌شان بیاید و چه نیاید. حضور کریم باقری برای امور دیگری است. بر اساس وظایف و به عقیده من، ایشان ذاتاً برای این نقش ساخته نشده‌اند!» پاسخ آقا کریم را می‌بینید و می‌شنوید.