کریم باقری با تبریک افتخار آسیایی بیرانوند، به او یادآوری کرد که جام‌ها و افتخارات ماندگار نیستند، اما احترام به هواداران اهمیت همیشگی دارد.

به گزارش تابناک؛ کریم باقری مربی پرسپولیس پس از پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل پیکان گفت: صدای تارتار یک مقدار گرفته بود و از من خواست که در کنفرانس شرکت کنم. بازی خوبی از طرف دو تیم بود. پیکان هم فوتبال بازی کرد ولی تیم ما بهتر بود و موقعیت‌های خوبی داشتیم. بعد از باختی که مقابل فجر داشتیم برای ما مهم بود که این بازی را ببریم.

وی افزود: به هر دو تیم تبریک می‌گویم خصوصاً هواداران خودمان که توانستیم بازی را ببریم. بعد از حاشیه‌هایی که این چند روز وجود داشت تمام فکر و ذکر ما این بود که بازی خوبی ارائه دهیم و بازی را ببریم. الان بالای جدول هستیم و تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم که برای بازی‌های بعد خومان را آماده کنیم. همه مسابقات برای پرسپولیس سخت است، باید تمام تلاش‌مان را کنیم که دل هواداران را به دست بیاوریم. آن‌ها به این بردها نیاز دارند. بازهم تأکید می‌کنم با حمایت هواداران‌مان؛ آن‌ها باید پشت تیم باشند و حمایت کنند. ما هم تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که نتایج خوبی بگیریم.

مربی پرسپولیس در واکنش به این پرسش که آیا به نظرش این تیم در بازی امروز هارمونی و هماهنگی لازم را داشته، گفت: هر تیمی مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرد با انرژی زیاد می‌آید. ما هم باید انرژی زیادی بگذاریم. برای این بازی چند روز بازیکنان ملی‌پوش‌مان را نداشتیم. خوشبختانه بازیکنان ملی‌پوش امروز کمک کردند. خیلی خوب هم بازی کردند. امروز خوب بودیم و جا داریم بهتر شویم. نسبت به بازی قبلی هماهنگ‌تر بودیم و توانستیم بازی را ببریم.

باقری در مورد اینکه پرسپولیس جذاب بازی نمی‌کند، عنوان کرد: بازیکنان با کیفیتی داریم و تمام تلاش‌مان این است که در وهله اول نتیجه بگیریم. به دنبال بازی خوب هم هستیم، ولی خودتان می‌دانید پرسپولیس پر هوادار است و همینطور حاشیه هم دارد، چه برسد به این که دو باخت هم در زمین خودمان داشته باشیم. جا دارد در مورد کادرفنی تیم‌مان بگویم؛ تارتار مربی رزومه‌داری است و چندین سال است که در ایران مربیگری می‌کند. الان همه تیم‌ها مربی ایرانی دارند. کادر با تجربه‌ای داریم. فاضلی چندین سال است که در لیگ کار می‌کند و سرمربی بوده است. من چندین سال است در پرسپولیس با مربیان خارجی و داخلی زیادی کار کرده‌ام، خدا وکیلی فاضلی به روز است و زبان می‌داند. ارتباط خوبی با بازیکنان دارد و تمرینات خوبی برای تیم مهیا می‌کند. او یکی از مربیان خوبی است که در این چند وقت پرسپولیس داشته است.

دفاع کریم باقری از کادرفنی پرسپولیس

وی ادامه داد: مربی دروازه‌بانان ما هم حسین اینانلو است که ۳۰ سال است او را می‌شناسم. مربی با تجربه‌ای است که چندین دروازه‌بان خوب داشته است. جباری در پایه‌های پرسپولیس بوده و علیرضا محمد هم چندین سال با تارتار کار کرده است. از تماشاگران می‌خواهم که این کادر را حمایت کنند. کادر خوبی است و بازیکنان خوبی داریم. بازی‌ها بالا و پایین دارد. توجیه نمی‌کنم، باخت بدی در زمین خودمان آوردیم ولی از هواداران خواهش می‌کنم حمایت کنند. مثل زمان برانکو پشت تیم باشند و حمایت کنند. ما هم تمام تلاش مان را می‌کنیم که نتایج خوبی به دست بیاوریم.

واکنش باقری به انتقاد حامد کاویانپور

«صحبتی از سوی حامد کاویانپور درباره پست شما در پرسپولیس شد، چه نظری در این مورد دارید؟» مربی پرسپولیس در واکنش به طرح این سوال تصریح کرد: همیشه اعتقاد من این بود که همه آزاد هستند نظر خودشان را بدهند. همیشه که تعریف نیست، برخی‌هم انتقاد می‌کنند. سعی می‌کنم انتقادات را بپذیرم. به دوستان هم می‌گویم که همیشه انتقاد را بگویند. از حرفی که کاویانپور زد ناراحت نشدم؛ هر کسی می‌تواند نظر خودش را بگوید.

باقری ادامه داد: درباره خودم باید بگویم که چند سالی که اینجا هستم، سر خود کسی نمی‌تواند کاری کند. من را هم مربیان خواسته‌اند. قبل از برانکو هم زمان علی دایی بود و می‌توانید از او بپرسید. قبل از اینکه بیایم می‌گویم دوستی‌ها را کنار بگذارید، مربیگری فرق می‌کند. خواهشاً در رودربایستی نمانید. از علی دایی گرفته تا تارتار خودشان خواستند که من کنارشان باشم. این نیست که سر خود باشم. آقایان پیشکسوت! من انتقاد را می‌پذیرم، ولی از من خواستند که ماندم. شاید همین گروه فردا گفتند که با من نمی‌توانند کار کنند، من هم می‌روم. من هم مثل هوادار پشت تیم هستم و حامی تیم هستم.

توصیه ویژه کریم باقری به بیرانوند

وی با اشاره به انتخاب بیرانوند به عنوان مرد سال آسیا گفت: به بیرانوند تبریک می‌گویم. او مستحق این جایزه بود. امیدوارم همینطور کارش را ادامه دهد، ولی هوای هواداران را داشته باشد. هر چقدر جام بگیریم تمام می‌شود، ولی در جامعه هستیم و رفت و آمد داریم. فرقی نمی‌کند کجا، هر کجایی که بازی می‌کند هوای طرفدارانش را داشته باشد. بیرانوند بازیکن خیلی خوبی است.

مربی پرسپولیس در مورد مچ‌بند پرچم ایران که همیشه به دست خود دارد، گفت: این مچ‌بند را ۱۵ سال است دارم و یادگار یکی از نزدیکانم بود. ما ایرانی هستیم و ایران و مردم‌مان را دوست داریم. مردم ولی نعمت ما هستند. در این شرایط وقتی مردم به ورزشگاه می‌آیند و تیم را تشویق می‌کنند باید شکرگزار باشیم. امثال من و علی بیرانوند باید احترام طرفداران را داشته باشیم و آن‌ها هر چه بگویند حق دارند. به هواداران خودمان می‌گویم، ما و این بازیکنان و کادرفنی همه تلاش‌مان را می‌کنیم که دل شما را شاد کنیم.



