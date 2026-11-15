تراکتور و بیرانوند در آستانه جنجال تازه

قرارداد سه‌ساله بیرانوند با تراکتور به دلیل نبود امضای مدیرعامل، بار دیگر این دو طرف را در آستانه جنجال تازه قرار داده است.

به گزارش تابناک، علیرضا بیرانوند چندی پیش با محمدرضا زنوزی و تراکتور دچار چالش جدی شده بود، اما در نهایت قراردادش را سه سال دیگر با این باشگاه تبریزی تمدید کرد. این موضوع به صورت رسمی در تاریخ ۲۳ مهر از سوی رسانه رسمی باشگاه تراکتور اعلام شد.

قرارداد سه‌ساله بیرانوند بدون امضای مدیرعامل

نکته عجیب و باورنکردنی در قرارداد جدید علیرضا بیرانوند این است که در برگه قرارداد این بازیکن، جای امضای مدیرعامل وقت باشگاه تراکتور (حجت کریمی) با گذشت یک ماه از اعلام رسمی همچنان خالی بوده و بدین ترتیب این برگه قرارداد عملاً فاقد اعتبار است. در برگه قرارداد بیرانوند نام کریمی به عنوان مدیرعامل درج شده و با استعفای روز گذشته او، باید قرارداد جدیدی برای این بازیکن تنظیم و به امضای مدیرعامل جدید یعنی سعید مظفری‌زاده برسد.

احتمال بازگشت بیرانوند به جنجال با تراکتور

این اتفاق در حالی رخ داده که بیرانوند اکنون در باشگاه فجرسپاسی سرباز است و با توجه به اتفاق رخ داده و سهل انگاری باشگاه تراکتور، برای عقد قرارداد مجدد باید با او به توافق دوباره دست یابند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بار دیگر این دروازه‌بان ملی‌پوش را با باشگاه تبریزی وارد چالش جدی کند.

منبع: تسنیم