مجوز خروج بیرانوند صادر شد

علیرضا بیرانوند پس از دریافت مجوز خروج از کشور، برای حضور در مراسم بهترین‌های فوتبال آسیا راهی تایلند می‌شود. دروازه‌بان تیم ملی ایران که نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیاست، مشکلی برای حضور در مراسم بانکوک نخواهد داشت.

به گزارش تابناک، مراسم بهترین‌های سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا روز پنجشنبه هفته جاری ۲۸ آبان در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود و علیرضا بیرانوند در بخش بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ نامزد است و باید در مراسم حضور داشته باشد.

این در حالی است که بیرانوند در حال گذراندن خدمت سربازی در باشگاه فجرسپاسی شیراز است و به همین دلیل برای خروج از کشور باید مجوز دریافت کند که شنیده‌های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که بیرانوند مجوز خروج از کشور خود را دریافت کرده و مشکلی برای حضور در مراسم برترین‌های سال ۲۰۲۶ آسیا ندارد.

بیرانوند شب سه‌شنبه شب با پرواز مستقیم از تهران راهی بانکوک تایلند می‌شود.

در این مراسم علاوه بر بیرانوند که برای بهترین بازیکن مرد آسیا کاندید است، در بخش بهترین بازیکن سال فوتسال هم سعید احمدعباسی و حسین طیبی کاندیدا هستند. مرضیه جعفری هم در بخش بهترین مربی زن نامزد است.

منبع: تسنیم