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حرفهای نیما نکیسا در مسیر لبنان
تعداد بازدید: ۳۳
تعداد بازدید: ۳۳
نیما نکیسا، دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران در هواپیمای اعزامی به لبنان گفت: «ما برای نشان دادن رفاقت عمیقتر، محکمتر و صادقانهتر به لبنان آمدیم.» گفتنی است جمعی از ستارههای فوتبال ایران برای انجام دیداری دوستانه در ورزشگاه حزب الله به لبنان به این کشور سفر کردهاند.
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