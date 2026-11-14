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حرف‌های نیما نکیسا در مسیر لبنان

تعداد بازدید: ۳۳
کد خبر: 4201826 129 بازدید تاریخ انتشار:
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نیما نکیسا، دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران در هواپیمای اعزامی به لبنان گفت: «ما برای نشان دادن رفاقت عمیق‌تر، محکم‌تر و صادقانه‌تر به لبنان آمدیم.» گفتنی است جمعی از ستاره‌های فوتبال ایران برای انجام دیداری دوستانه در ورزشگاه حزب الله به لبنان به این کشور سفر کرده‌اند.




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برچسب‌ها:
فوتباللبنانسوتویدیونیما نکیسا

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