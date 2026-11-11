لحظات پرتاب دو انسان به آسمان!

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه156 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم نبض خبرلحظات پرتاب دو انسان به آسمان! تعداد بازدید: ۳۸ تعداد بازدید: ۳۸ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201352 | 156 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۲۱:۴۳ | 11 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن خلبانان لباس بالدار خود را از دودکش یک کوره به بیرون پرتاب میکنند رد بول ادعا میکند این اولین باری است که کسی این شیرینکاری را انجام میدهد افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201352/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرپرتاب انسانپرتاب انسان به هوا مطالب مرتبطویدیوی جنجالی آمنه سادات ذبیح پور از علی دایی و فردوسی پورتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶روایت تکان دهنده از عامل نابودی حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ویدیویی که دارد برای علی دایی و فردوسیپور گران تمام میشودتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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