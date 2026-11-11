لحظات پرتاب دو انسان به آسمان!

تاثیر ذبح حلال بر طعم گوشت توصیف یک قصاب از تاثیر ذبح اسلامی و حلال بر طعم گوشت را می‌بینید و می‌شنوید.

طرز تهیه ملون شکم‌پر با ژلهٔ نارگیل و میوه طالبی شکم‌پر با ژلهٔ نارگیل، دسری خنک و چشم‌نواز است که در آن بخش مرکزی و دانه‌های میوه خالی می…