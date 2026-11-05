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نبض خبر
ویدیویی که دارد برای علی دایی و فردوسیپور گران تمام میشود
ویدیوی جنجالی عکس العمل علی دایی و عادل فردوسیپور به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در خلال مراسم تشییع مرحوم حمید علیدوستی در ورزشگاه شیرودی که به بیاعتنایی و حتی توهین تعبیر شده، همچنان به شدت واکنش برانگیز شده و نقدهای بسیار شدیدی به ویژه متوجه فردوسی پور شده است. هنوز دایی و فردوسی پور به این اتفاق واکنشی نشان ندادهاند. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
دیدگاهها (14)
اصلا به اینها چرا اینقدر اهمیت میدید بهشون محل نذارید خودش بدترین تنبیهه براشون
اتفاقا خیلی خوبه این صحنه ها بصیرت ملت رو بالا میبره به نظرم اینها الطاف الهیه که این افراد با دست خودشون رسوا میشند ملت هم باهوشند وگرنه تا به حال ده بار کودتا شده بود یا مثل ونزوئلا میشدیم خوبه این اتفاقات پخش کنید مردم بشناسند دوست و دشمنشون رو.
خخخخ
اینجا کامنت گذاشتن تشریفات نداره؟
نباید ایمیل و اسم داد؟
اینها از همین مملکت از در و دهاتاشون اومدن تهران آقا شدن . آقایون این گنده لات بازها مال شما ها نیست برید به گذشت تان یک نظری بیاندازید. شما بیشتر به این پرچم نیاز دارید تا این پرچم عزیز و مهربان و مظلوم به شماها.
بی احترامی وبی ادبی به سرود ملی کشو عزیزمان که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن هست نهایت واوج بیشرمی وبیشرفی هست
سلام سرود و پرچم ملی هر کشوری برای مردم آن کشور خیلی مهمه و مورد احترام است. واقعا متاسفم برای یکسری افراد تحصیل کرده که هرچه دارن از این آب و خاک دارند حالا موقع سرود کشورمان بلند نمیشن و بی احترامی می کنن
بی وطن و بی ریشه و عاشق دشمنان وطن و تمدن پارسی
تو جامعه آزاد و دموکرات اشکالی نداره
ولی دیگه دم از وطن دوستی نزنن
و دنبال رانت دولتی و امتیاز ویژه نباشن
و اگه از چیزیدمحروم شدن و عوام بهشون توهین کردن بدونن نتیجه کار خودشون بوده
در مراسم رسمی سرود ملی میگذارند. معلوم نیست میکروفن دست کدام بی برنامه ای قرار گرفته و برای شما هم سوژه درست کرده. تابناک هم از روی بیکاری برای دایی و فردوسی پور هزینه درست میکنه.
مصادره تمام اموال
بی وجود بیوطن، این دیگه ربطی به اختلاف نظر و اختلاف عقیده سیاسی غیر سیاسی نداره، وطن وطنه، کسی بهش بی اعتنایی کنه بیغیرته.
جز نمک نشناسی به کشور تعبیر نمی شود.
متاسفانه در مملکت دیگری زندگی می کنند و همه چیز را قاطی کرده اند.
خوب تهش ؟بلند شدن یا نه چرا تا تهش نیست
کاملا مشخص است که این دو چه گونه بی اعتنا به سرود ملی کشور هستند. اینها با همین کشور به نان و نوا رسیدند و حالا هم اینطوری.
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