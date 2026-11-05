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ویدیوی جنجالی عکس العمل علی دایی و عادل فردوسی‌پور به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در خلال مراسم تشییع مرحوم حمید علیدوستی در ورزشگاه شیرودی که به بی‌اعتنایی و حتی توهین تعبیر شده، همچنان به شدت واکنش برانگیز شده و نقدهای بسیار شدیدی به ویژه متوجه فردوسی پور شده است. هنوز دایی و فردوسی پور به این اتفاق واکنشی نشان نداده‌اند. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.