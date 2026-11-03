روایت علی دایی از اخاذی با نام او

نبض خبر

علی دایی در مراسم نکوداشت ابراهیم تهامی از ماجرایی پرده برداشت که پای پلیس فتا را هم به میان کشید؛ اخاذی با نام و هویت او در اینستاگرام و تلگرام! دایی با اشاره به جایگاهی که به واسطه حمایت مردم به دست آورده، گفت: «من هر چه دارم اول از خداست و بعد از مردم ایران. این جایگاهم را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنم. من عاشق مردم هستم و سعی می‌کنم تا آخر عمرم نوکر همه‌شان باشم.» او سپس پرده از ماجرای اصلی برداشت: «در اینستاگرام و تلگرام به اسم من از مردم اخاذی می‌کنند. خواهش می‌کنم مردم ما آگاه باشند. من فقط یک صفحه اینستاگرام دارم و هیچ چیز دیگری ندارم. از پلیس فتا خواهش می‌کنم این صفحات را پیگیری کند. شکایت کردیم اما هنوز به مراحل نهایی نرسیده است. از مردم خواهش می‌کنم چیزی را باور نکنند. حرفی با مردم داشته باشم، در اینستاگرامم می‌زنم.» روایت علی دایی را می‌بینید و می‌شنوید.