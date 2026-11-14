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مایک پنس معاون اول رئیس جمهور در دولت اول ترامپ درباره ایران در ادعایی برخلاف نظرسنجی‌ها گفت: «اکثریت قاطع مردم آمریکا از حمله پیشین آمریکا موسوم به عملیات خشم حماسی (Operation Epic Fury) که به جنگ چهل روزه انجام حمایت کردند و از ارتش ما الهام گرفتند. به گمانم مسئله مخالفت با جنگ نبود، بلکه موضوع این بود که ما (با توافق اسلام آباد) متوقف شدیم.» اظهارات پنس را می‌بینید و می‌شنوید.