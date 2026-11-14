||14:10
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبربرگزاری اولین جلسۀ ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید
246 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

نبض خبر

اظهارات مایک پنس که بوی جنگ تازه می‌دهد

تعداد بازدید: ۵۴
کد خبر: 4201783 246 بازدید تاریخ انتشار:
دانلود ویدیو

کد ویدیو

برای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.

مایک پنس معاون اول رئیس جمهور در دولت اول ترامپ درباره ایران در ادعایی برخلاف نظرسنجی‌ها گفت: «اکثریت قاطع مردم آمریکا از حمله پیشین آمریکا موسوم به عملیات خشم حماسی (Operation Epic Fury) که به جنگ چهل روزه انجام حمایت کردند و از ارتش ما الهام گرفتند. به گمانم مسئله مخالفت با جنگ نبود، بلکه موضوع این بود که ما (با توافق اسلام آباد) متوقف شدیم.» اظهارات پنس را می‌بینید و می‌شنوید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4201783/

برچسب‌ها:
حمله آمریکا به ایرانویدیومایک پنسنبض خبرجنگ ایران و آمریکاتوافق اسلام آباد

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.