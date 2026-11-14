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مردی که اشک سید مجید موسوی را درآورد

تعداد بازدید: ۴۶۴
کد خبر: 4201759 1689 بازدید تاریخ انتشار:
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گریه‌های بی امان سید مجید موسوی در فراق شهید محمود باقری و توصیف فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره نقش شهید باقری را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
نبض خبرمحمود باقریسید مجید موسویشهید محمود باقری

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