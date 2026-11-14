1689 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
مردی که اشک سید مجید موسوی را درآورد
تعداد بازدید: ۴۶۴
تعداد بازدید: ۴۶۴
گریههای بی امان سید مجید موسوی در فراق شهید محمود باقری و توصیف فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره نقش شهید باقری را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
گریههای بی امان سید مجید موسوی در فراق شهید محمود باقری و توصیف فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره نقش شهید باقری را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.