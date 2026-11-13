کپی پیوندچاپ0 دیدگاه198 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرناگفتههای لحظات خاکسپاری رهبر شهید انقلاب تعداد بازدید: ۸۰ تعداد بازدید: ۸۰ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201666 | 198 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۲۱:۵۵ | 13 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن ناگفتههای لحظات خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در رواق دالذکر حرم امام رضا (ع) را از زبان خادم حرم رضوی میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201666/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرمراسم تشییع پیکر رهبر شهیدرواق دارالذکرتدفین رهبر شهید مطالب مرتبطتصاویر لحظات حمله آمریکا و اسرائیل به لانچرهای سپاهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلابتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳رهبر انقلاب در خاکسپاری رهبر شهید حضور داشتندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۰۹جزئیات حضور آیت الله مجتبی خامنهای در خاکسپاری رهبر شهیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۰۹عکس: دارالذکر؛ میعادگاه دلدادگانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹حضور اندیشمندان حاضر درکنفرانس وحدت اسلامی در رواق دارالذکرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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