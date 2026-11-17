عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نشست سه‌جانبه آمریکا، روسیه و چین در شنژن، تأکید کرد که اگرچه موضوع ایران در این دیدار مطرح خواهد شد، اما هیچ تصمیمی در این نشست نمی‌تواند تهران را ملزم به اجرای خواسته‌های طرف‌های دیگر کند.

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارزیابی نشست سه‌جانبه آمریکا، روسیه و چین در شهر شنژن چین، اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، پیشنهاد برگزاری این نشست از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و با دعوت دونالد ترامپ مطرح شده است.

وی افزود: با توجه به اختلافاتی که میان این سه قدرت، به‌ ویژه در موضوع تعرفه‌های تجاری میان آمریکا و چین و همچنین مسئله جنگ اوکراین میان آمریکا و روسیه وجود دارد، به نظر می‌رسد دکترین بین‌المللی آمریکا برگزاری چنین نشستی را اقدامی مناسب برای نزدیک کردن این سه قدرت به یکدیگر ارزیابی کرده است.

احمدی ادامه داد: یکی از اهداف این نشست می‌تواند کاهش فاصله و اختلافات میان این قدرت‌ها و ایجاد زمینه‌ای برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی و بین‌المللی برای آمریکا باشد.

موضوع ایران حتما روی میز سه قدرت قرار می‌گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: طبیعتا موضوع ایران نیز در این نشست مطرح خواهد شد؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی، جایگاه مهمی دارد و نمی‌توان مسائل مرتبط با منطقه را بدون در نظر گرفتن نقش ایران بررسی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است سه کشور در این نشست درباره ایران به تصمیمی برسند و تهران را ملزم به اجرای آن کنند، گفت: چنین موضوعی بعید به نظر می‌رسد. اینکه این سه قدرت بخواهند در غیاب ایران درباره موضوعی تصمیم بگیرند و سپس ایران را ملزم به اجرای آن کنند، با توجه به شرایط و واقعیت‌های موجود، چندان محتمل نیست.

احمدی تأکید کرد: بر اساس اخبار و اطلاعاتی که در اختیار دارم، بعید می‌دانم موضوع وادار کردن ایران به انجام یک اقدام مشخص، در دستور کار اصلی این نشست باشد.

تنگه هرمز و پیشنهادهای هفت‌گانه ایران در رایزنی‌های سه قدرت

این نماینده مجلس با اشاره به مواضع چین و روسیه درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: چین و روسیه نیز به نوعی خواهان بازگشایی تنگه هرمز هستند، اما مواضع و اقدامات این دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحولات مرتبط با تحریم و محاصره، می‌تواند بر روند این رایزنی‌ها تاثیر متقابل داشته باشد.

وی افزود: در مقابل این موضوعات، پیشنهادهای هفت‌گانه ایران نیز مطرح است و به نظر می‌رسد این مسائل در رایزنی‌های دیپلماتیک مورد توجه قرار گرفته باشد.

احمدی با اشاره به دیدار محسن رضایی با ولادیمیر پوتین، گفت: به نظر می‌رسد بخشی از این موضوعات در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با رئیس‌جمهور روسیه نیز مطرح شده و پوتین ممکن است که این مسائل را با شخص ترامپ در میان بگذارد.

وی ابراز امیدواری کرد که خروجی نشست سه‌جانبه شنژن مثبت باشد و نتایج آن بتواند به کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط منطقه کمک کند.

نشست شنژن می‌تواند به نفع ایران هم تمام شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به احتمال انتقال دیدگاه‌های ایران از سوی چین و روسیه به طرف آمریکایی گفت: از یک منظر، این نشست حتی می‌تواند به نفع جمهوری اسلامی ایران نیز باشد؛ چراکه دیدگاه‌ها و مواضع روسیه و چین درباره ایران تا حدود زیادی مشخص است و موضع‌گیری‌های آن‌ها در شورای امنیت و وتوی قطعنامه‌های مرتبط با ایران در سال‌های اخیر نیز نشان‌دهنده این مسئله بوده است.

احمدی افزود: به نظر می‌رسد این دو کشور به‌ خوبی متوجه جایگاه و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران شده‌اند و می‌توانند دیدگاه‌ها و مواضع تهران را در جریان رایزنی‌های خود با آمریکا منتقل کنند.

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وی با اشاره به میزان تاب‌آوری ایران در برابر فشارهای آمریکا، تصریح کرد: طرف‌های مقابل نیز به‌ تدریج متوجه شده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی برخوردار است که در معادلات آینده منطقه و جهان نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

تاب‌آوری ایران محاسبات طرف مقابل را تغییر داد

احمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ارزیابی‌هایی که پیش از جنگ درباره توان مقاومت ایران وجود داشت، اظهار کرد: در گذشته برخی تصور می‌کردند ایران حداکثر بتواند دو هفته در برابر فشارها و اقدامات آمریکا مقاومت کند، اما عملکرد جمهوری اسلامی ایران و میزان تاب‌آوری کشور، این محاسبات را تغییر داد.

وی با اشاره به نقل‌قولی از شهید علی لاریجانی درباره ارزیابی طرف مقابل از توان مقاومت ایران گفت: آنچه در میدان اتفاق افتاد، نشان داد که ایران از ظرفیت و توانمندی بیشتری برای ایستادگی در برابر فشارها برخوردار است و این مسئله در محاسبات قدرت‌های جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

تأکید روسیه بر چندجانبه‌گرایی در برابر یک‌جانبه‌گرایی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مواضع روسیه درباره نظم بین‌المللی گفت: روسیه از ابتدا با یک‌جانبه‌گرایی مخالفت کرده و بر چندجانبه‌گرایی تأکید داشته است. البته مواضع این کشور در مقاطع مختلف ممکن است از نظر شدت و لحن متفاوت باشد، اما در مجموع، در دیدارهایی که با طرف ایرانی داشته‌اند، همواره بر ضرورت چندجانبه‌گرایی تأکید کرده‌اند.

احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این رویکرد و همچنین جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، نمی‌توان انتظار داشت که در نشست سه‌جانبه شنژن تصمیمی درباره ایران گرفته شود که تهران بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی خود ملزم به پذیرش و اجرای آن باشد.