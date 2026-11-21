واکنش رئیسجمهور کوبا به محاصره آمریکا
رئیسجمهور کوبا گفت محاصره انرژی این کشور که توسط ایالات متحده اعمال شده، مصداق نسلکشی است.
به گزارش تابناک، میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا با انتشار ویدئویی عنوان کرد: «محاصره انرژی وجود دارد که تقریبا اقتصاد ما را فلج کرده و مصداق یک اقدام نسلکشی است.»
بنا بر گزارش پایگاه خبری ایپیتی، رئیسجمهور کوبا در ادامه تاکید کرد: «همچنین تجاوز رسانهای نیز وجود دارد. کارزار گستردهای برای بیاعتبار کردن انقلاب کوبا و خدشهدار کردن وجهه کشور ما به راه افتاده است. آنچه مردم کوبا و آمریکا سزاوار آن هستند، نه رویارویی، بلکه نزدیک شدن به یکدیگر و فراهم شدن فرصتهایی برای همکاری میان دو ملت است.»
وی افزود: «بنابراین، آنچه ما همواره به دنبال آن هستیم، گفتوگوست اما این گفتوگو باید محترمانه باشد، بدون فشار، بدون پیششرط و بدون زیر سوال بردن نظام سیاسی، حاکمیت یا عزم و اراده ما.»
طی ماههای اخیر، آمریکا فشار تحریمها بر کوبا را افزایش داده و بحران را تشدید کرده است.
در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دستوری را امضا کرد که اجازه اعمال تعرفه بر واردات از کشورهای تامینکننده نفت کوبا را میداد و همچنین به دلیل تهدید ادعایی امنیت ملی کوبا، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
منبع: ایسنا
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