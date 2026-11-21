

به گزارش تابناک، میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا با انتشار ویدئویی عنوان کرد: «محاصره انرژی وجود دارد که تقریبا اقتصاد ما را فلج کرده و مصداق یک اقدام نسل‌کشی است.»

بنا بر گزارش پایگاه خبری ای‌پی‌تی، رئیس‌جمهور کوبا در ادامه تاکید کرد: «همچنین تجاوز رسانه‌ای نیز وجود دارد. کارزار گسترده‌ای برای بی‌اعتبار کردن انقلاب کوبا و خدشه‌دار کردن وجهه کشور ما به راه افتاده است. آنچه مردم کوبا و آمریکا سزاوار آن هستند، نه رویارویی، بلکه نزدیک شدن به یکدیگر و فراهم شدن فرصت‌هایی برای همکاری میان دو ملت است.»

وی افزود: «بنابراین، آنچه ما همواره به دنبال آن هستیم، گفت‌وگوست اما این گفت‌وگو باید محترمانه باشد، بدون فشار، بدون پیش‌شرط و بدون زیر سوال بردن نظام سیاسی، حاکمیت یا عزم و اراده ما.»

طی ماه‌های اخیر، آمریکا فشار تحریم‌ها بر کوبا را افزایش داده و بحران را تشدید کرده است.

در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دستوری را امضا کرد که اجازه اعمال تعرفه بر واردات از کشورهای تامین‌کننده نفت کوبا را می‌داد و همچنین به دلیل تهدید ادعایی امنیت ملی کوبا، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

منبع: ایسنا

