مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم با تاکید بر دوستی مسکو و تهران، گفت که پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جریان حملات آمریکا به ایران، آزمون استقامت را پشت سر گذاشت.



به گزارش تابناک، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم شامگاه شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ریانوستی» عنوان کرد: «امسال پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جریان حملات نظامی و حملات هوایی، آزمون استقامت را پشت سر گذاشت و ثابت کرده است که دوستی روسیه و ایران می‌تواند در برابر هرگونه فشار خارجی مقاومت کند.»

مدیرعامل روس‌اتم با اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران گفت: «با توافق مقام‌های ایرانی، بیشتر متخصصان ما آن زمان محل پروژه را ترک کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این تحولات را از نزدیک دنبال می‌کرد و از طریق تماس‌های بین‌المللی خود، امنیت تاسیسات و متخصصان ما را تضمین کرد.»

لیخاچف تاکید کرد: «ما هرگز تردیدی نداشتیم که این پروژه همچنان در اولویت باقی خواهد ماند و هم این پروژه و هم دوستی روسیه و ایران در برابر هرگونه فشار خارجی و هر آزمون دشواری مقاومت خواهند کرد. ما درستی این گفته‌ها را ثابت کردیم.»

او پیشتر نیز بارها خاطرنشان کرده بود که پروژه توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران همچنان از اولویت‌های این شرکت دولتی است.

نیروگاه هسته‌ای بوشهر بزرگ‌ترین پروژه مشترک میان ایران و روسیه به شمار می‌رود. نخستین واحد این نیروگاه در سپتامبر ۲۰۱۱ به شبکه برق سراسری ایران متصل شد و شرکت روس‌اتم سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای بهره‌برداری از آن را تامین می‌کند.

ساخت واحد دوم این نیروگاه در نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد. در اوت ۲۰۲۶، مدیرعامل روس‌اتم اعلام کرد که ساخت ساختمان‌های اصلی و جانبی واحدهای دوم و سوم همچنان ادامه دارد و عملیات مقدماتی مربوط به سازه‌های هیدرولیکی نیز آغاز شده است.